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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айкел набрал очки в 10-м матче подряд и установил рекорд «Вегаса». У него 6+10 на отрезке

Айкел набрал очки в 10-м матче подряд и установил рекорд «Вегаса». У него 6+10 на отрезке

Форвард «Голден Найтс» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:3).  27-летний американец стал первым игроком в истории клуба с результативной серией из двузначного числа матчей.

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