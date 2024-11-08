Орбан указал на сомнения в ЕС по поводу дальнейшего финансирования Украины

После победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США в Евросоюзе (ЕС) есть сомнения по поводу кредита в €50 млрд на военную помощь Украине и дальнейшего финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).