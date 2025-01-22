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Закон, порядок, государство

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Сахалинские штурмовики уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

Сахалинские штурмовики уничтожили командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи, штурмовики группировки войск «Восток», включая командира с позывным «Мир», представлены к государственным наградам.

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