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Дэмиан Лиллард: «Перед штрафными спросил у Эйтона, бывал ли он в подобных ситуациях раньше»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард признался, что попытался помешать центровому «Финикса» Деандре Эйтону перед штрафными бросками на последних секундах овертайма.

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