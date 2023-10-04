Эксперт предупредила граждан России о новых правилах оплаты ЖКХ

Доцент Казанцева рассказала, какие изменения вступили в силу с октябряС начала этого месяца в России действуют новые правила оплаты ЖКХ, подробнее о которых рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.
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