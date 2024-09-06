В Петербурге суд посадил обокравшую пенсионерку "служительницу церкви"

В Петербурге отправили за решетку обманувшую пенсионерку на 5 тыс. рублей воровку. Последняя представилась служительницей церкви и пообещала с помощью обряда увеличить финансовое состояние пожилой женщины.
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