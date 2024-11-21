Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Более 90 промышленных масштабных инвестпроектов реализуется в Москве Для развития новых производств город предоставил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков по символической цене — один рубль в год.
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