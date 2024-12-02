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Военные новости ★ сводки СВО

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🇷🇺⚔️🇺🇦 Боевики ВСУ демонстрирую уничтоженный РСЗО "Ураган" украинских формирований на на одном из направлений СВО🔥 #ЗСУ #ВСУ #Ураган #Поражение #СВО.

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