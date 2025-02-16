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Бронировать отдых заранее или нет - мнение эксперта

Бронировать отдых заранее или нет - мнение эксперта

Бронировать отдых заранее или нет - мнение эксперта Учредитель одного их крымских туроператоров Кристина Загуменная в интервью Вести Крым рассказала о том, что такое ранее бронирование и сколько средств из семейного бюджета позволит сэкономить эта система.

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