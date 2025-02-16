Бронировать отдых заранее или нет - мнение эксперта Учредитель одного их крымских туроператоров Кристина Загуменная в интервью Вести Крым рассказала о том, что такое ранее бронирование и сколько средств из семейного бюджета позволит сэкономить эта система.