Бронировать отдых заранее или нет - мнение эксперта Учредитель одного их крымских туроператоров Кристина Загуменная в интервью Вести Крым рассказала о том, что такое ранее бронирование и сколько средств из семейного бюджета позволит сэкономить эта система.
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