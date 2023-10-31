FalconX: Последствия долгой нехватки ликвидности сдерживают восстановление крипторынка

По мнению аналитиков исследовательской группы FalconX, несмотря на недавнее восстановление рынка криптовалют, консервативные настроения инвесторов и длительная нехватка ликвидности препятствовали его прогрессу.
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