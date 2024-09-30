В казанском гараже нашли 1800 литров нелегального алкоголя

В одном из казанских гаражей полицейские нашли 1800 литров нелегального алкоголя. Там же хозяин гаража хранил пластиковую бочку объемом в сто литров для смешивания спирта и воды, крышки и тару для разлива спирта.
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