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Татар-информ

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В казанском гараже нашли 1800 литров нелегального алкоголя

В одном из казанских гаражей полицейские нашли 1800 литров нелегального алкоголя. Там же хозяин гаража хранил пластиковую бочку объемом в сто литров для смешивания спирта и воды, крышки и тару для разлива спирта.

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