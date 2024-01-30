Германия подняла истребители из-за российского военного самолета

ВВС Германии сообщили, что подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета, который, по их утверждению, летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве над островом Рюген.
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