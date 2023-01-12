Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Дебют Феликса за «Челси»: пробил 6 раз, заработал 2 карточки для «Фулхэма» и удалился сам

Жоау Феликс ярко дебютировал за «Челси» против «Фулхэма». За 58 минут, проведенных на поле, Феликс пробил по воротам «Фулхэма» 6 раз.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх