ВС РФ нанесли удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщает 26 апреля начальник пресс-центра российской группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.
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