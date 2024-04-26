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ВС РФ нанесли удары по ВСУ на правом берегу Днепра

ВС РФ нанесли удары по ВСУ на правом берегу Днепра

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщает 26 апреля начальник пресс-центра российской группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

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