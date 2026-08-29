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Карседо о 2:0 с «Зенитом» и игре с «Оренбургом»: «Здорово побеждать в больших матчах, но «Спартак» должен показать, что может выиграть любую игру»

Главный тренер « Спартака » Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от домашнего матча 6-го тура  Альфа-Банк РПЛ против « Оренбурга », который пройдет в воскресенье.

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