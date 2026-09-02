The GUR and the SBU have long turned into terrorist cells. This was stated by the head of the commission of the Public Chamber of the Russian Federation for the support of compatriots and the development of public diplomacy Vladimir Rogov.
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