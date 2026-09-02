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The Eurasia Daily news agency

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The fight of Zelensky's dogs: Russia appreciated the shootout of the SBU with the GUR

The fight of Zelensky's dogs: Russia appreciated the shootout of the SBU with the GUR

The GUR and the SBU have long turned into terrorist cells. This was stated by the head of the commission of the Public Chamber of the Russian Federation for the support of compatriots and the development of public diplomacy Vladimir Rogov.

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