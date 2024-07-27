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Жители Ноябрьска назвали самые востребованные для них национальные проекты

Жители Ноябрьска назвали самые востребованные для них национальные проекты

В лидерах — «Здравоохранение», за него проголосовали 60% ноябрян. Для них важными являются условия, созданные в рамках данного нацпроекта: посещение врача, прохождение диспансеризации, возможность электронной записи на приём.

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