«Для Евросоюза санкционная политика оборачивается тройным провалом»

Без помощи Соединенных Штатов страны Евросоюза будут не в состоянии предоставить достаточно военных ресурсов Киеву, чтобы повлиять на исход кризиса на Украине, сказал «Известиям» люксембургский евродепутат Фернан Картхайзер.
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