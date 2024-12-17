«Для Евросоюза санкционная политика оборачивается тройным провалом»

Без помощи Соединенных Штатов страны Евросоюза будут не в состоянии предоставить достаточно военных ресурсов Киеву, чтобы повлиять на исход кризиса на Украине, сказал «Известиям» люксембургский евродепутат Фернан Картхайзер.