Лёд тронулся: «Восток ойл» меняет правила игры для России и мира

Сергей Пикин: Этот проект действительно мирового уровня Игорь Землянский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Сергей Пикин 5 сентября президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток ойл».
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