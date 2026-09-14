БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Лёд тронулся: «Восток ойл» меняет правила игры для России и мира

Лёд тронулся: «Восток ойл» меняет правила игры для России и мира

Сергей Пикин: Этот проект действительно мирового уровня Игорь Землянский Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Сергей Пикин 5 сентября президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал старт отгрузке первой нефти с проекта «Восток ойл».

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