Великие тени истории

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Разваливший две империи.

Разваливший две империи.

«В назревающей революции в Финляндии за разжигаемой русофобией стоит желание сделать русских козлами отпущения за все и любые проблемы и, тем самым, обосновать «собственные идеи», … без внешнего врага поднять массы на войну сложно» (финский историк и публицист Оути Каремаа)Одним из тех, кто на практике претворял в жизнь эти постулаты, был Отто Куусинен, удивительно органично совмещавший пещерную ненависть ко всему, имеющему прилагательное “русский”, с пролетарским интернационализмом и любовью к буржуазному образу жизни.

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