Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Украина на распутье

Украина на распутье

В стране зреет очередная смена политического курса Размышления о судьбе современной Украины являются одним из самых излюбленных занятий аналитиков, так как, говоря об этом «квазигосударстве», мы понимаем, какое бесконечное количество вариантов развития событий провоцируют те, кто сегодня засел во власти в древнем русском городе Киеве.

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