Китай запустил платформы общего пользования для применения квантовых компьютеров

Китай недавно запустил две облачные платформы, предназначенные для того, чтобы огромное количество жителей могли использовать квантовые компьютеры.
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