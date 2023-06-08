Военное обозрение

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Китай запустил платформы общего пользования для применения квантовых компьютеров

Китай запустил платформы общего пользования для применения квантовых компьютеров

Китай недавно запустил две облачные платформы, предназначенные для того, чтобы огромное количество жителей могли использовать квантовые компьютеры.

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