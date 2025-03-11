БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мигранты и олигарх Мордашов показали губернатору Вологодчины, кто здесь власть

Мигранты и олигарх Мордашов показали губернатору Вологодчины, кто здесь власть

Владелец «Северстали» пообещал послушных гастарбайтеров на стройках региона Сергей Аксёнов Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Запрет на использование труда мигрантов на стройках Вологодской области, судя по всему, будет отменён.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Мордашев, а как он получил этот бизнес? В 90-е, тогда приватизировать государству и не будет проблем. Хватит кормить этих, попутавших берега миллиардеров1
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5 час.
alik3456 Джексон
Срочно требуется Северные морозы по -40. Сами убегут если смогут.
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5 час.
ВВ
Владимир Витковский
... это существо на дыбу, там все расскажет- как воровал, кто помогал...
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5 час.
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