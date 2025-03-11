Мигранты и олигарх Мордашов показали губернатору Вологодчины, кто здесь власть

Владелец «Северстали» пообещал послушных гастарбайтеров на стройках региона Сергей Аксёнов Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Запрет на использование труда мигрантов на стройках Вологодской области, судя по всему, будет отменён.
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