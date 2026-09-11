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Сорвавшийся с горки в детском центре в Иванове мальчик умер в день рождения

Сорвавшийся с горки в детском центре в Иванове мальчик умер в день рождения

"112" Шестилетний малыш погиб в парке аттракционов в Иванове. Все случилось в его день рождения. Мальчик забрался на горку, полез по корпусу пластиковой трубы, не удержался и сорвался.

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