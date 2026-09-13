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Царьград

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Mash: Галкин* после смены имиджа стал одним из самых востребованных ведущих на вечеринках ЛГБТ**

Mash: Галкин* после смены имиджа стал одним из самых востребованных ведущих на вечеринках ЛГБТ**

За работу на нишевых мероприятиях юморист берёт до 150 тысяч евро, а это более 14,6 млн рублей.Стало известно, что ведущий Максим Галкин* после смены имиджа заинтересовал ЛГБТ‑сообщество** и теперь его зовут ведущим на корпоративы и свадьбы для "особых" клиентов.

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