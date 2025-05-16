Полянский назвал «плевком в адрес ООН» выдвижение Бербок на пост главы ГА

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, выразил резкое несогласие с решением Берлина выдвинуть на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН экс-главу МИД Германии Анналену Бербок вместо ранее предложенного и одобренного кандидатуры Хельги Шмидт.
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