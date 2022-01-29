Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Миранчук согласен перейти в «Лацио». Римляне работают над трансфером, Гасперини против сделки

«Лацио» все еще имеет шансы арендовать хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука. Как передает журналист Николо Скира, российский футболист на встрече с агентами сообщил, что готов перейти в римский клуб.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх