Два родных брата рассказали о службе в зоне СВО: Вместе пришли. Вместе и уйдем. С победой!

Два брата, служащих в зоне специальной военной операции на Украине, рассказали телеканалу Звезда о том, как вместе пошли служить в одно подразделение.
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