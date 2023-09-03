Короче. Если описать чуть конкретнее, то речь в основном идёт о призывах ни в коем случае не доверять вероломному Западу и его обещаниям, потому что Меркель нас кинула, Олланд нас кинул, хохлы нас кинули и все нас кинули – и в будущем точно так же кинут.
Одно из самых популярных нытьёв – это «новый Хасавюрт» и «мы что, хотим ещё раз Минские»?
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Представьте себе , что мы были бы действительно агрессивны как англосаксы . То тогда можно было в любом регионе мира на выбор развязать любой политический конфликт , довести его до состояния военных действий и тогда не минуемо появляется благостная возможность для дележа . Как вам такая расстановка -бери и расширяй свои территории или подчиняй . Пожалуйста пробуйте , но только не в наших законных границах СССР ,к которым нам всё равно придётся придти , восстанавливая историческую справедливость завоеваний наших предков . Их можно только расширить за счёт желания других стран войти в состав нашей семьи дополнительно ( финны , монголы и прежние республики естественно , Аляска ) . Ведь прежде всего мы могли бы и только мы гарантировать им безопасность , дальнейшее прогрессивное развитие и процветание
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