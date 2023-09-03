Одно из самых популярных нытьёв – это «новый Хасавюрт» и «мы что, хотим ещё раз Минские»?

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Представьте себе , что мы были бы действительно агрессивны как англосаксы . То тогда можно было в любом регионе мира на выбор развязать любой политический конфликт , довести его до состояния военных действий и тогда не минуемо появляется благостная возможность для дележа . Как вам такая расстановка -бери и расширяй свои территории или подчиняй . Пожалуйста пробуйте , но только не в наших законных границах СССР ,к которым нам всё равно придётся придти , восстанавливая историческую справедливость завоеваний наших предков . Их можно только расширить за счёт желания других стран войти в состав нашей семьи дополнительно ( финны , монголы и прежние республики естественно , Аляска ) . Ведь прежде всего мы могли бы и только мы гарантировать им безопасность , дальнейшее прогрессивное развитие и процветание