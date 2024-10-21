Янис Тимма транслировал в соцсетях телевизор с клипами Анны Седоковой на фоне горы таблеток. Певица ранее подала на развод

41-летняя артистка в середине октября официально подала на развод с 32-летним латвийским форвардом. В воскресенье экс-игрок «Химок» и «Зенита» транслировал в социальной сети телевизор, по которому крутились клипы Седоковой.
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