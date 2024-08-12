РЭБ: в ногу со временем

Реалии современных войн дали мощный толчок к разработке высокотехнологичного и высокоточного оружия, что в свою очередь предопределило бурное развитие систем, которые смогли бы эффективно противодействовать этим новым угрозам.
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