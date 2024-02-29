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Жога рассказал об ожиданиях бойцов СВО от послания Путина Федеральному собранию

Жога рассказал об ожиданиях бойцов СВО от послания Путина Федеральному собранию

Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога 29 февраля в беседе с «Известиями» рассказал о разговоре с участниками спецоперации по защите Донбасса и их ожиданиях от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию страны.

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