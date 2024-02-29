Жога рассказал об ожиданиях бойцов СВО от послания Путина Федеральному собранию

Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога 29 февраля в беседе с «Известиями» рассказал о разговоре с участниками спецоперации по защите Донбасса и их ожиданиях от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию страны.