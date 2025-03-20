11-летняя девочка получила травму из-за схода наледи с крыши в Калуге

19 марта в центре Калуги школьница получила травму из-за схода наледи с крыши здания. С крыши торгового центра "Калужский" на улице Кирова произошел сход наледи, снег со льдом упал на 11-летнюю школьницу.
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