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Калуга-поиск

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11-летняя девочка получила травму из-за схода наледи с крыши в Калуге

11-летняя девочка получила травму из-за схода наледи с крыши в Калуге

19 марта в центре Калуги школьница получила травму из-за схода наледи с крыши здания. С крыши торгового центра "Калужский" на улице Кирова произошел сход наледи, снег со льдом упал на 11-летнюю школьницу.

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