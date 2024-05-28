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Какие квартиры быстрее всего раскупаются в Краснодаре, рассказали аналитики рынка недвижимости

Какие квартиры быстрее всего раскупаются в Краснодаре, рассказали аналитики рынка недвижимости

Какие квартиры быстрее всего раскупаются в Краснодаре, рассказали аналитики рынка недвижимостиПо данным аналитиков федерального девелопера DOGMA, в апреле на первичном рынке жилья в Краснодаре было продано 2,7 тыс.

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