Какие квартиры быстрее всего раскупаются в Краснодаре, рассказали аналитики рынка недвижимости

Какие квартиры быстрее всего раскупаются в Краснодаре, рассказали аналитики рынка недвижимостиПо данным аналитиков федерального девелопера DOGMA, в апреле на первичном рынке жилья в Краснодаре было продано 2,7 тыс.
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