Нижегородцы поделились впечатлениями о квадробике

В нижегородских соцсетях набирает популярность необычное подросткове движение. Жители региона ежедневно скидывают фото или видео с детьми, которые в масках зверей бегают на четвереньках и подражают поведению животных.
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