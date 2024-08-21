Кирилл Дмитриев: Россия и Китай могут удвоить товарооборот к 2030 году

С этого года Россия и Китай активно развивают свои экономические отношения, в том числе торговые. Товарооборот между двумя странами достиг рекордного уровня в 240 миллиардов долларов в 2023 году и, как ожидается, превысит этот показатель к концу 2024 года благодаря уменьшению различий в платежных системах и расширению использования национальных валют.