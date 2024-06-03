Более 200 солдат приняли воинскую присягу в Актау

В бригаде противовоздушной обороны города Актау, на западном побережье Казахстана, в торжественной обстановке прошла церемония приведения к воинской присяге более 200 солдат срочной службы весеннего призыва, передает inAktau.
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