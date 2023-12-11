Месяц назад «Аякс» шел последним в лиге Нидерландов. Сейчас амстердамцы в топ-5

«Аякс» поднялся на пятое место в таблице чемпионата Нидерландов после победы над «Спартой» (2:1). Еще в начале ноября клуб из Амстердама шел последним в лиге, а букмекеры принимали ставки на вылет в низший дивизион по итогам сезона.