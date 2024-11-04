Облегчение для пенсионеров и не только: кто освобождается от уплаты за капремонт и вывоз мусора, есть некоторые нюансы Ольга БезродняяВопрос распределения льгот по оплате за капитальный ремонт и вывоз мусора является актуальным для многих граждан, особенно для тех, кто находится в категории социально уязвимых групп населения.