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За игру рукой в падении не назначили пенальти в 3-й лиге Испании. ВАР не включился, потому что у «Эркулеса» не осталось запросов

В третьей лиге Испании случился спорный эпизод. В матче «Эркулес» – «Хаэн» (0:0) на 4-й добавленной минуте ко второму тайму во время атаки «Эркулеса» игрок гостей прыгнул руками вперед и заблокировал ими удар с близкого расстояния.

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