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Хенесс о возможном возвращении Крооса в сборную: «Настоящий сигнал «Титаника». Не думаю, что Тони спасет немецкий футбол, хотя он выдающийся игрок»

Хенесс о возможном возвращении Крооса в сборную: «Настоящий сигнал «Титаника». Не думаю, что Тони спасет немецкий футбол, хотя он выдающийся игрок»

Ранее стало известно, что полузащитник «Реала», завершивший карьеру в сборной после Евро-2020, серьезно рассматривает возможность возвращения в национальную команду.

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