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Сенатор Пушков: отношение ЕС и США к Украине уже начинает меняться из-за Трампа

Сенатор Пушков: отношение ЕС и США к Украине уже начинает меняться из-за Трампа

Отношение Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС) к Украине начинает меняться, а заявления из Брюсселя о "вечной поддержке Киева" не будут иметь последствий, пока Дональд Трамп не определится со своей политикой на этом направлении.

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