Пекин (WTA). Финал. Андреева сыграет с Циньвэнь Чжэн

Мирра Андреева сыграет с Циньвэнь Чжэн в финале тысячника в Пекине. Сетка здесь . China Open Пекин, Китай 30 сентября – 11 октября 2026 WTA 1000 Призовой фонд – 9 415 725 долларов Открытые корты, хард Финал.
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