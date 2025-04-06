Дмитриев: новые контакты РФ и США могут состояться на следующей неделе

Новые контакты между Россией и США могут состояться на следующей неделе. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель российского лидера по экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.
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