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Газета.ру

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Футзалистам России присудили победу после отказа Новой Зеландии провести матч

Футзалистам России присудили победу после отказа Новой Зеландии провести матч

Сборной России по футзалу засчитали техническую победу над командой Новой Зеландии в рамках турнира Continental Futsal Championship, который проходит в Таиланде, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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