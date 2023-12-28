Очень ленивые пирожки «Пятиминутки». Вся семья сказала, что так вкуснее

Пироги — это вкусное блюдо, но готовится оно зачастую очень долго. Для того, чтобы сделать простые пирожки, нужно замесить тесто, оставить его подниматься, сделать начинку и соединить компоненты в одно целое.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии