Эзотерик Королева: Метеорный поток Альфа-Центавриды открывает окно возможностей

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эзотерик Майя Королева рассказала о том, принесет ли изменения в жизнь людей метеорный поток Альфа-Центавриды, пик которого ожидается в ночь с 8 на 9 февраля.
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