Электрический кроссовер Mercedes-AMG GT рассекречен полностью. Построен он на платформе AMG.EA, которую в марке разрабатывали под высокопроизводительные электромобили, и предложат его в трех версиях – GT 53, GT 55 и GT 63.
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