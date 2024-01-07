«Все как один», — в Германии политические партии потребовали от Шольца действий

Ох уж эти — «потомки» нацисткой Германии — никак не могут простить русским поражения. При этом второй раз ввязываться напрямую в противостояние с Российской Федерацией — не спешат, «кишка тонка», зато активно наводняют оружием нашего географического соседа.
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