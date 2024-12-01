Смартфон в зоне СВО: минимизировать заметность в ПНВ

Ранее автором был подготовлен ряд материалов о выборе и настройке смартфонов, которые планируется использовать в зоне боевых действий, в частности, в двух крайних материалах говорилось о том, как выполнить базовые «боевые» настройки, необходимые для того, чтобы исключить случайное или удалённое включение модулей беспроводной связи, а также более глубокие настройки, минимизирующие риск самостоятельной активности смартфона и повышающие удобство работы с ним в различных условиях освещённости.